Kajetanerplatz: Neue Zufahrt ab 2019

Die Stadt Salzburg plant eine neue Zufahrt für die Kaigasse und das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder. Sie soll ab 2019 bei der Neugestaltung des Kajetanerplatzes das Verkehrschaos beseitigen. Auch autofreie Flächen werden größer.

ORF

Konkret plant die Stadt Salzburg die Poller in der Kaigasse nach vorn zu verlegen - also weiter in Richtung Rudolfsplatz beim Landesgericht.

„Herumirrende früher stoppen“

Ziel sei, den Verkehr auf dem Kajetanerplatz zu beruhigen, sagt Baustadträtin Barbara Unterkofler (NEOS): „Wir wollen Verkehr früher stoppen. Die Herumirrenden landen letztlich im Hof der Barmherzigen Brüder. Viele davon sind Touristen mit ihren Autos. Die wollen wir frühzeitig abfangen. Da gibt es jetzt erste Ideen. Viele sind da eingebunden, auch das Bundesdenkmalamt und seine Archäologen.“

Start zur Neugestaltung erst 2019

Das Management im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder bestätigt, dass mögliche Varianten einer neuen Zufahrt geprüft werden. Die Gespräche und Planungen stünden erst am Anfang. Im kommenden Herbst kehrt das Landesgericht nach der großen Renovierung in sein angestammtes Gebäude samt Erweiterung zurück. Nächstes Jahr will die Stadt Salzburg dann beginnen, den Kajetanerplatz neu gestalten zu lassen.