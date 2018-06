Alko-Lenker: Verdacht auf Fahrerflucht

Nach einem Auffahrunfall in Zell am See (Pinzgau) haben Polizisten einen Lenker ausgeforscht, der Fahrerflucht begangen haben soll. Er soll einen Unfall verursacht haben, bei dem zwei Jugendliche verletzt wurden.

Der verdächtige Pinzgauer soll im Zeller Stadtteil Thumersbach mit einem Wagen zusammengestoßen sein, der wegen eines gestürzten Mopedlenkers anhalten musste. In dem gerammten Auto wurden eine 16- und eine 17-Jährige verletzt.

Verdächtiger noch betrunken

Der Unfallfahrer sei dann geflüchtet und habe noch zwei weitere Autos beschädigt, teilen die Ermittler mit. Polizisten haben den Pinzgauer einige Stunden später an seinem Wohnsitz angetroffen. Er habe noch knapp ein Promille Restalkohol im Blut gehabt. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben.