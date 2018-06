Eng wird Dritter bei DTM in Ungarn

Der Salzburger Philipp Eng ist in Ungarn bei der Deutschen Tourenwagenmeisterschaft (DTM) am Sonntag Dritter geworden. Den Lauf am Samstag hatte er in der Nähe von Budapest noch verpatzt.

Eng war Sonntag auf dem Hungaroring das insgesamt sechste Rennen dieser langen Rennserie, die auf verschiedenen Strecken Europas ausgetragen wird. Und Philipp Eng schaffte es Sonntag zum zweiten Mal auf das Podest.

Mehrere Unfälle, Verletzte

Der Walser startete nur von Platz 15 in dieses Rennen, profitierte dann aber vom turbulenten Rennverlauf. Starker Regen und Aquaplaning in der Boxengasse sorgten dort nach wenigen Runden für mehrere Unfälle. Es wurden dabei auch mehrere Mechaniker und Stewards verletzt. Es folgte eine Unterbrechung des Rennens. Eng lag zu diesem Zeitpunkt schon auf Rang sechs.

Eng arbeitet sich zäh nach vorn

Nach dem Neustart verteidigte der Walser mit Startnummer 25 lange seine Position und machte gegen Ende wegen einiger Boxenstopps noch Plätze gut. Er fuhr hinter seinen beiden BMW-Teamkollegen Marco Wittmann und Timo Glock ins Ziel – der schöne Platz drei für den Newcomer in der DTM.

