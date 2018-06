Neues Reha-Konzept für krebskranke Kinder

In St. Veit (Pongau) sind Sonntag die ersten Patienten in der Kinder-Reha aufgenommen worden. Dort erholen sie sich von Therapien gegen Krebserkrankungen - gemeinsam mit ihren Familien. In Österreich ist das bisher einzigartig.

Leuwaldhof heißt die neue Kinder-Reha in St. Veit. Kinder und Jugendliche aus ganz Österreich erholen sich hier künftig von Chemotherapien und Bestrahlungen. Damit soll eine bundesweite Versorgungslücke in der Kindermedizin geschlossen werden. Bisher mussten Kinder zur Rehabilitation nämlich nach Deutschland reisen.

Eigener Kindergarten

Das Besondere an der Reha in St. Veit ist, dass es eine familienbezogene Therapie gibt. Eltern und Geschwister dürfen hier sich hier auch erholen. Es gibt im Leuwaldhof auch einen eigenen Kindergarten, Schulunterricht und verschiedene Sport- und Freizeiteinrichtungen.

Erholung für ganze Familie

Insgesamt gib es 82 Betten für Krebspatienten aus ganz Österreich. Dazu kommen die Quartiere für Familien. Die Anträge für Aufenthalte können bei Hausärzten und Fachärzten oder auch direkt in der Klinik gestellt werden. Betreiber sind die Salzburger Landeskliniken und der private Spitalsbetreiber VAMED.

