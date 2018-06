Bergbaumuseum Mühlbach immer beliebter

Das Bergbaumuseum in Mühlbach am Hochkönig (Pongau) zieht immer mehr Besucher an. Es dokumentiert 4.000 Jahre Kulturgeschichte. Auch auf der weltberühmten Himmelsscheibe von Nebra wurde einst Mühlbacher Kupfer verarbeitet.

Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, Juraj Lipták

Im Mühlbacher Bergbaumuseum erfahren die Besucher viel über den bronzezeitlichen Bergbau in der Region, aber auch über die Handelswege der damaligen Zeit und die weltberühmte Himmelsscheibe aus dem Osten Deutschlands. Kupfer war in der Bronze-Zeit in ganz Europa ein wichtiger Rohstoff, weil Bronze Metall eine Legierung ist und zu mindestens 60 Prozent aus Kupfer besteht.

Nebra liegt in Sachsen-Anhalt unweit der Grenze zu Thüringen und Sachsen. Die Himmelsscheibe von Nebra ist eine kreisförmige Bronzeplatte mit Applikationen aus Gold. Sie stellt vermutlich astronomische Phänomene und religiöse Symbole dar, ihr Alter wird auf 3.700 bis 4.100 Jahre geschätzt.

Mühlbacher Kupfer in weiten Teilen Europas

Dieses Artefakt der frühen Bronzezeit Mitteleuropas (Aunjetitzer Kultur) gilt als einer der wichtigsten archäologischen Funde aus dieser Epoche sowie als die älteste bewegliche und derzeit nach der Kalksteinplatte von Tal-Qadi in Malta die zweitälteste bekannte Himmelsdarstellung. Später nacheinander eingearbeitete Gold-Tauschierungen und das vermutete Vergrabungsdatum vor etwa 3.600 Jahren lassen den Schluss auf einen religiösen Gebrauch zu.

Bergbaumuseum Mühlbach

Touristen-Card sorgt für mehr Zustrom

Seit zehn Jahren gebe es immer mehr Besucher im Mühlbacher Museum, erzählt Bürgermeister Manfred Koller (SPÖ): „Die Zahl hat sich sicher verdoppelt. Bei unserer neuen Hochkönig-Card für Touristen ist der Eintritt ins Museum inkludiert. Das macht natürlich schon etwas aus.“

Für die 6.000 Besucher werden immer mehr Führer gebraucht, auch für den kommenden Sommer, sagt der Bürgermeister: „Wir bekommen Studenten, die auf die Thematik eingeschult werden. Sie haben pro Tag 200 bis 300 besuchen, die sie betreuen.“

Das Mühlbacher Bergbaumuseum samt Schaustollen und 200 Meter langer Stollenbahn ist von ab sofort bis Ende Oktober geöffnet.

