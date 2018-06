Fremdenzimmer deutlich zu billig

Vermieter im Pinzgauer Saalachtal haben laut Experten teils deutlich zu niedrige Preise für Fremdenzimmer und Ferienwohnungen. Nun bietet der regionale Tourismusverband neue Einzelschulungen über faire Preisgestaltung an.

Unken, Lofer, St. Martin bei Lofer und Weißbach gehören zum Tourismusverband Saalachtal. In den Gemeinden gibt es sehr viele Familien, die auch Fremdenzimmer und Ferienwohnungen vermieten. Ohne professionelle Preisgestaltung gehe es im Tourismus kaum mehr - doch gerade bei Vermietern hapere da zum Teil gewaltig, sagen Fachleute.

Modernisierung dringend nötig

Das vom regionalen Tourismusverband mitfinanzierte Seminar „Mut zum Preis“ sei ein erster Schritt, sagt Wolfgang Fegg, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Pinzgauer Saalachtal: „Wir haben auch einige Betriebe mit Investitionsstau, der sich über Jahre und Jahrzehnte angehäuft hat. Wenn jetzt die Nachfolgegeneration investieren will, kommt sie wegen der scharfen Bankenregeln schwieriger an Geld. Es gibt auch einen Konkurrenzkampf untereinander, nämlich einen Euro billiger zu sein als andere, spielt da herein. Das hat diese Teufelsspirale nach unten zur Folge.“

Marktdruck der Multi-Ski-Regionen im Sommer

Gleichzeitig gebe es einen Marktdruck von außen, so Fegg: „Wenn die großen Saalbacher Tourismusbetriebe, die im Winter als Vier-Stern-Hotels agieren, im Sommer einen Drei-Stern-Preis verlangen, dann ist das für unsere Region auch ein massiver Druck logischerweise.“

Wer Fremdenzimmer anbietet, müsse immer wieder auch investieren, betonen Fachleute. Und dieses Geld müsse über Preise und Einnahmen wieder hereinkommen, sonst werde vieles ein Verlustgeschäft, betont Fegg: „Wir haben im Frühling festgestellt, dass unsere acht Einzel-Coaching-Termine in kürzester Zeit ausgebucht waren. Wir holen nun die Berater im Herbst noch einmal in die Region. Dann können auch weitere Betriebe dieses Angebot in Anspruch nehmen.“

Der Regionalmanager ist überzeugt, dass es neben der Preisgestaltung noch viele andere Themen für die Weiterbildung von Zimmervermietern gebe.