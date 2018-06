Gutes Geschäft mit vermieteten Fußballplätzen

Immer mehr Gemeinden entdecken die Vermietung von Fußballplätzen als gutes Geschäft. Vor allem könnten dadurch die Erhaltungskosten abgedeckt werden, heißt es. Es geht aber auch um neue Gäste aus vieler Herren Länder.

Man nehme zum Beispiel die Marktgemeinde Werfen (Pongau) .In gut drei Wochen soll dort der Fußballplatz fertig saniert sein. 120.000 Euro hat die Gemeinde dafür ausgegeben, viel Geld und für eine Landgemeinde nicht leicht zu finanzieren.

„Großes Geld nicht zu machen“

In der Nachbargemeinde Werfenweng trainieren schon seit Jahren immer wieder Profi-Fußballmannschaften aus arabischen Staaten. Deshalb hat man sich in Werfen nun dieses Geschäft mit den Trainingsplätzen abgeschaut, sagt Vizebürgermeister Rudolf Steindl (SPÖ): „Das große Geld ist damit nicht zu machen. Aber wenn man einen Platz gut erhalten will, dann kostet das viel Geld. Und einen Teil kann man damit finanzieren.“

Frauen von Bayern München im Pongau

Letzten Sommer waren bereits das Frauenteam des FC Bayern München zu Gast und sorgten für Einnahmen. Außerdem hat man im heurigen Frühjahr den Platz auch schon an die berühmten Mannschaften aus Mühlbach und Altenmarkt (beide Pongau) vermietet. Dort lag im Frühjahr noch Schnee, und die Plätze waren unbrauchbar. So wurde Werfen eine willkommene Abwechslung.