Salzburger Hwang bei WM in Russland dabei

Für den Stürmer Hee Chan Hwang von den Salzburger „Bullen“ erfüllt sich der Traum von der Teilnahme bei der Fußball-WM in Russland. Der 22-Jährige ist für das Aufgebot seiner Heimat Südkorea für Moskau nominiert.

In der nächsten Woche wird sich die südkoreanische Mannschaft in Leogang auf die Endrunde vorbereiten und vor der Abreise nach Russland in Grödig (Flachgau) noch ein Testspiel gegen Senegal absolvieren.

APA/Herbert Neubauer

Österreichs Team heute gegen Deutschland

Aus österreichischer Sicht ist der Samstag der Höhepunkt des Testspiel-Triples der Nationalmannschaft. Im Wörthersee-Stadion von Klagenfurt treffen die rot-weiß-roten Fußballer auf Weltmeister Deutschland (18.00 Uhr, live in ORF eins). 32 Jahre ist es her, seit Österreich das Prestigeduell zuletzt gewinnen konnte. Eine Verbesserung der Statistik erfordert viel Mut. „Jeder einzelne Spieler muss bissig und ‚on fire‘ sein“, sagte Teamchef Franco Foda – mehr dazu in sport.ORF.at