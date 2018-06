Immer mehr wechseln Stromlieferanten

Im ersten Vierteljahr von 2018 haben 5.500 Salzburger ihre Strom- und Gaslieferanten gewechselt - mehr als bisher, teilt die Energy Control Austria mit, die Regulierungsbehörde für den Strom- und Gasmarkt.

Als Hauptgrund für den Wechsel wird von Kunden naturgemäß das Geld angegeben. Es könnten noch mehr Stromwechsler werden, denn die Salzburg AG erhöht bald die Preise.

Bei Gas noch mehr Geld zu sparen

Ein durchschnittlicher Haushalt zahlt rund 160 Euro pro Jahr weniger bei einem Wechsel vom angestammten Energieversorger zu einem günstigeren Stromanbieter, inklusive Neukundenrabatt. Noch höher seien die Einsparungen beim Gaslieferanten. Diese Zahlen stammen von Energy Control Austria (E-Control).

„Vielfalt motiviert zu Wechsel“

Im ersten Quartal 2018 haben rund 30 Prozent mehr Salzburger ihre Energielieferanten gewechselt als im Vorjahr, schildert Wolfgang Urbantschitsch, Vorstand von E-Control: „Es liegt am Einsparungspotenzial und an der Vielfalt bei Produkten. Es geht oft auch um den Grünstrom. Die Frage, ob der Strom aus erneuerbaren Energien stammt, spielt für immer mehr Menschen eine stärkere Rolle. Dazu geht es auch um Vertragsbedingungen und Bindungsfristen.“

Höhere Preise bei Salzburg AG ab 1. Juli

Rund 30 verschiedene Stromlieferanten bieten im Internet ihre Aktionen an. Auch die Salzburg AG spürt als größter Versorger im Land die Wechselbereitschaft. Generell sei die Zahl der Kunden in den vergangenen beiden Jahren aber konstant, sagt eine Sprecherin des Unternehmens. Das könnte sich allerdings bald ändern, vermuten Experten der E-Control. Am 1. Juli erhöht die Salzburg AG ihre Strom- und Gaspreise, für einen durchschnittlichen Haushalt um 2,50 bis drei Euro pro Monat.