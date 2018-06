Salzburg reicher als alle Nachbarregionen

Im Vergleich zu allen Nachbarregionen liege Salzburg bei der Wirtschaftsleistung weit vorne. Das zeigen Studien der Salzburger Wirtschaftskammer. Sogar der Lungau stelle bei Dienstleistungen, Produktion und Handel viele grenznahe Regionen in den Schatten.

Der Lungau sei wirtschaftlich stärker als das Berchtesgadener Land in Oberbayern, heißt es bei der Salzburger Wirtschaftskammer. Das sei eine der großen Überraschung dieser Studie. Und so sieht deren Reihung aus: Salzburgs Norden vor der Region Bozen im italienischen Südtirol und dem Nordtiroler Unterland, dann folgen Pinzgau und Pongau. Der Lungau liegt insgesamt auf dem neunten Rang, nur knapp hinter dem Innviertel im grenznahen Oberösterreich und vor dem Berchtesgadener Land.

Lungau auch vor Osttirol und Oberkärnten

Die Rangliste der Regionen und ihrer Wirtschaftskraft sei beeindruckend, sagt Helmut Eymannsberger. Er leitet die Stabstelle für Wirtschaftspolitik in der Salzburger Wirtschaftskammer: „Selbst der Lungau, wo man immer meint er sei eher strukturschwach, liegt noch weit vor den anderen Regionen, die direkt an das Land Salzburg angrenzen: Osttirol, Berchtesgadener Land, Obersteiermark und Oberkärnten. Das hat uns schon verwundert, weil wir nicht geglaubt haben, dass alle Salzburger Regionen im Vergleich vorne liegen. In Salzburg gibt es eine gute und gesunde Mischung von Betrieben: Dienstleistung, Produktion, Gewerbe, Handel und Tourismus.“

Hohe Wertschöpfung im reichen Salzburg

Durchschnittlich fast 52.000 Euro erwirtschaften Männer, Frauen und Jugendliche im Norden Salzburgs jährlich durch Arbeitskraft oder Produktion. Im Lungau sind es immerhin noch 32.600 Euro.