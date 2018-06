Wohnhausbrand durch Zigarette in Blumenkiste

In Taxenbach (Pinzgau) haben 120 Feuerwehrleute in der Nacht auf Samstag einen Großbrand verhindert. Eine Nachbarin hatte Flammen an einem Wohnblock bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Ein Mann wurde durch Rauchgas verletzt.

Die Frau eilte daraufhin zu dem Gebäude und läutete alle Bewohner heraus. Diese konnten dadurch rechtzeitig aus dem zunehmend verrauchten Haus flüchten. Ein 72-Jähriger musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden.

Ermittler noch in der Nacht tätig

Die Feuerwehrleute aus Högmoos und Taxenbach konnten verhindern, dass der Dachstuhl total abbrennt, oder die Flammen auf die Wohnung übergreifen. Nachdem der Dachstuhl gelöscht war wurde noch in der Nacht der Bezirksbrandermittler aus Zell am See angefordert. Er konnte den Balkon im dritten Stock als Entstehungsort des Feuers eingrenzen.

Nicht ausgedämpfte Zigarette

Die Untersuchung ergab, dass eine nicht ausgedämpfte Zigarette im Blumenkasten zu einem Glimmbrand führte. Der griff dann auf eine Holzverschalung über.