Muren, Unwetterschäden im Bergland

Die Unwetter, die in der Steiermark wieder große Schäden verursachten, haben Freitagabend auch Pongau und Pinzgau im Süden Salzburgs gestreift. Es gibt einige Schäden und zahlreiche Einsätze von Feuerwehren.

Es ging gegen 18.30 Uhr in mehreren Orten los. Insgesamt etwa 120 Feuerwehrleute mussten zum Beispiel in St. Johann, Wagrain, Hüttau, Werfen, Bad Hofgastein und Bischofshofen (alle Pongau) in ihre Einsätze gehen. Sie räumten umgestürzte Bäume von den Straßen, beseitigten kleinere Muren und pumpten überschwemmte Keller aus.

Am stärksten traf es die Landesstraße zwischen Wagrain und Kleinarl. Die Fahrbahn wurde an einer Stelle auf einer Länge von 300 Metern vermurt. In einer Unterführung lag das Geröll zwei Meter hoch, berichtet die Polizei.

Links: