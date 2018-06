Alkoholisierter Biker rammte Radfahrer

Auf der Großglocknerstraße zwischen Fusch und Ferleiten (Pinzgau) hat Freitagnachmittag ein alkoholisierter Motorradlenker einen vor ihm fahrenden 36-Jährigen auf einem Rad gerammt. Der Radfahrer wurde verletzt.

Der 46-jährige Bayer auf dem Motorrad sah in einer Kurve den vor ihm fahrenden Radfahrer aus der Steiermark zu spät. Trotz einer Notbremsung konnte er nicht mehr ausweichen und rammte das Rad von hinten. Beide Männer stürzten und mussten vom Roten Kreuz versorgt werden. Der 36-Jährige wurde von der Rettung ins Spital nach Zell am See eingeliefert.

Während der Alkotest bei dem Radfahrer 0,0 Promille ergab, zeigte der Alkomat bei dem bayrischen Biker 0,32 Promille.