Keine Razzien gegen Raucher mit Kind im Auto

Seit Freitag kann das Rauchverbot im Auto, wenn Kinder im Fahrzeug sitzen, gestraft werden. Doch die Salzburger Polizei plant dazu keine Sonderkontrollen. Es werde nur im normalen Streifendienst darauf geachtet.

Seit Mai gilt in Österreich das Rauchverbot im Auto, wenn gleichzeitig Kinder mit im Fahrzeug sitzen, seit 1. Juni kann deshalb gestraft werden. Bei Nichteinhaltung drohen ein Organmandat in Höhe von zumindest 50 Euro oder gar eine Anzeige. Das ist etwa die gleiche Summe, die auch beim Handytelefonieren am Steuer fällig wird.

ORF

Normaler Streifendienst

Sonderkontrollen zur Einführung des neuen Rauchverbots am Steuer wird es vorerst nicht geben. Die Kontrollen erfolgten beim normalen Streifendienst der Polizei, sagt Michael Rausch, Sprecher der Polizei Salzburg. Die Polizei müsse den Rauchsünder auf frischer Tat am Steuer ertappen, so Rausch: „Natürlich ist da die dienstliche Wahrnehmung erforderlich. Wir müssen bemerken oder sehen, dass hier mit einem Kind im Auto geraucht wird. Ansonsten würde das nicht gehen.“