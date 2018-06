Salzburg: Voranmeldung für Reisebusse in Kraft

Seit Freitag gilt in der Stadt Salzburg das neue Management für Reisebusse. Die Busfahrer müssen sich per Internet voranmelden und bekommen Ankunftszeit und Busterminal zugewiesen. Freitagvormittag funktionierte das laut Experten gut.

Mit dem System will die Stadt Salzburg die steigende Zahl der Reisebusse in den Griff zu bekommen: Denn 2017 kamen mehr als 50.000 Reisebusse nach Salzburg - und sorgte vor allem beim Altstadt-näheren Reisebusterminal in der Paris-Lodron-Straße für Gedränge. Durch das neue System soll jetzt die An- und Abfahrt der Busse besser funktionieren, erhoffen sich die Verantwortlichen von Stadt und Tourismus.

100 Busse meldeten sich für Freitag an

Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) zeigte sich beim Lokalaugenschein Freitagvormittag zufrieden: „Die ersten Erfahrungen sind eigentlich sehr erfreulich. Es haben heute an die 100 Reisebusse schon dieses Online-Buchungssystem in Anspruch genommen. Von den 100 Bussen kommen 60 zum (größeren - Anm.) Terminal an die Erzabt-Klotz-Straße, das war unser erklärtes Ziel. Und nur 40 kommen an die Paris-Lodron-Straße. Früher war das Verhältnis ganz umgekehrt. Da waren von 100 vielleicht 80 in der Paris-Lodron-Straße und nur 20 im wesentlich besser ausgestatteten Terminal in der Erzabt-Klotz-Straße.“

Preuners Zwischenbilanz: Wenn sich die Aufteilung 60:40 zu Gunsten des großen Terminals Erzabt-Klotz-Straße im Nonntal aurecht erhalten lässt, „dann haben wir schon einen großen Schritt getan. Der zweite Schritt wäre dann auch, das entsprechend zu reduzieren.“

Strafen für unangemeldete Busse ab Montag

Die Salzburger Reisebranche „akzeptiert dieses System, auch die Fremdenführer sind damit zufrieden“, ergänzte Preuner. „Das muss sich aber erst noch einspielen. Die ersten beiden Tage ist einmal Beobachtung. Wir werden auch noch nicht ordentlich strafen. Aber ab nächster Woche wird das System quasi ‚scharf gestellt‘.“ Die Strafgebühr, falls Reisebusse ihre vorgegebene Zeiten am Busterminal nicht einhalten oder keine Online-Buchung vorweisen können, liegt bei 70 Euro.

