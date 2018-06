Weniger Arbeitslose, weniger in Schulung

Sowohl bei den registrierten Arbeitslosen als auch bei den Joblosen, die in Schulung sind, hat es heuer im Mai in Salzburg einen deutlichen Rückgang gegenüber 2017 gegeben. Erstmals seit fünf Jahren ging zudem die Zahl der Langzeitarbeitslosen zurück.

Bei den Frauen und Männern, die mehr als ein Jahr ohne Arbeit sind, gab es nach fünf Jahren ununterbrochenem Zuwachs jetzt im Mai erstmals ein leichtes Minus - um 22 Personen oder 1,8 Prozent weniger als im Mai 2017. Dennoch waren insgesamt noch 1.194 Langzeitarbeitslose registriert - fünf Mal so viel wie 2013.

Insgesamt waren mit Ende Mai in Salzburg insgesamt 13.266 Menschen arbeitlos, 2.718 waren in Schulungen des Arbeitsmarktservice (AMS). Dieser Rückgang ist zwar nicht so hoch wie der Österreichschnitt. Dennoch fiel die Arbeitslosenquote im Bundesland im Mai auf 4,9 Prozent.

Rückgang vor allem im Gastgewerbe, am Bau

Die Zahl arbeitsloser Frauen (6.615 Vorgemerkte) und arbeitsloser Männer (6.651 Vorgemerkte) war im Mai nahezu gleich hoch, der prozentuelle Rückgang bei den Männern jedoch höher als bei Frauen. Mit der warmen Jahreszeit ging vor allem im Gastgewerbe und am Bau die Arbeitslosigkeit stark zurück - dazu kommen auch Arbeitsüberlassungsfirmen und die Reinigungs- bzw. Security-Branche.

Die dem AMS Salzburg zur Besetzung gemeldeten offenen Stellen sind um 21,3 Prozent auf 6.904 gestiegen.

