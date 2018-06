U21 verlieren gegen Tschechien mit 0:3

Österreichs U21-Nationalteam hat in Zell am See (Pinzgau) das erste von zwei Testspielen gegen Tschechien klar verloren - mit 0:3. Zum Einsatz kamen auch der Oberalmer Manuel Haas und Liefering-Spieler Rami Tekir.

Torhüter Patrick Pentz aus Bürmoos (Flachgau) musste verletzungsbedingt passen. Er hofft nun im zweiten Spiel am kommenden Sonntag auf sein Debüt im U21-Nationalteam.

GEPA/Hans Osterauer

Anpfiff zwischen Österreich und Tschechien ist in Kuchl (Tennengau) am Sonntag um 17.30 Uhr - mehr dazu in sport.ORF.at