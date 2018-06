Mathe-Matura: Viele Fünfer und Vierer

Bei der Zentralmatura gebe es in Mathematik in Salzburg durchwachsene Ergebnisse, teilen die Landesschulsprecher mit. An manchen Schulen sei die Hälfte der Schüler durchgeflogen, an anderen kaum jemand. Insgesamt gebe es „extrem viele Vierer“.

Österreichweit dürften 18 Prozent der Maturanten das Fach Mathematik nicht geschafft haben. Genaue Zahlen für Salzburg gibt es noch nicht. Es soll aber gravierende Unterschiede zwischen Schulen geben. Diese seien nicht durch Schultypen begründet, heißt es.

Neben Fünfern extrem viele Vierer

Bei AHS und BHS gibt es Schulen wie das Doppler-Gymnasium oder die Modeschule Hallein (Tennengau), an denen rund die Hälfte der Schüler einen Fünfer hat. Bei beiden Schultypen gibt es aber auch Schulen wie die HBLA Saalfelden oder das Borromäum, an denen es kaum durchgeflogene Kandidaten gibt. Dafür gebe es insgesamt „extrem viele Vierer“ - wie beispielsweise an der HTBL Hallein. 18 von 28 Schülern seien hier nur knapp am Fünfer vorbeigeschrammt.

Schulsprecher sehen ungerechte Voraussetzungen

Manuel Carli ist stellvertretender Landesschulsprecher für Berufsbildende Höhere Schulen: „Die Aufgaben hatten wenig mit klaren mathematischen Aufgabenstellungen zu tun. Und der zweite Aspekt für die Unterschiede ist der unterschiedliche Einsatz von technologischen Hilfsmitteln. An manchen Schulen haben wir normale Taschenrechner, die verwendet werden durften. An anderen durften Computer-Tools wie Geogebra eingesetzt werden.“

So durfte beispielsweise in der Modeschule Hallein, wo die Hälfte der Schüler bei der Matura in Mathematik gescheitert ist, kein Geogebra-Programm verwendet werden.

Letzte Chancen nächste Woche

Kommenden Dienstag und Mittwoch können Mathematik-Fünfer bei einer mündlichen Kompensationsprüfung noch ausgebessert werden.