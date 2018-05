Monteur bei Absturz schwer verletzt

Beim Sturz von einem Balkon ist Dienstag in Bruck an der Glocknerstraße (Pinzgau) ein 47-jähriger Arbeiter schwer verletzt worden. Der Rumäne war auf einer Baustelle als Monteur im Einsatz.

Auf dem Balkon stützte er sich laut Einsatzkräften auf dem Holzgeländer ab, als dieses plötzlich brach, und der Arbeiter mehr als drei Meter in die Tiefe stürzte, berichtet die Polizei.

Erstversorgung durch Notarzt

Der 47-Jährige erlitt dabei Verletzungen an mehreren Körperteilen. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde er in das Tauernklinikum Zell am See eingeliefert.