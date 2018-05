Exportrekord für Salzburger Wirtschaft

Die Salzburger Wirtschaft erlebt derzeit einen Exportboom. 2017 wurden Waren im Wert von zwölf Milliarden Euro in alle Welt geliefert. Der Anstieg in den beiden letzten Jahren betrug 14 Prozent - doppelt soviel wie im Bundestrend.

Mehr als 700 Salzburger Unternehmen exportieren regelmäßig Produkte und Dienstleistungen ins Ausland. Der Erfolg komme nicht von ungefähr, betont Christian Möller, Außenhandelsexperte der Salzburger Wirtschaftskammer: „Es gibt Unternehmen in Salzburg, die tatsächlich auf Grund ihrer Fertigungstiefe, auf Grund ihrer Technologie teilweise sogar Marktführer sind - nicht nur in den Nachbarstaaten, sondern teilweise auch in Europa und in einzelnen Fällen sogar weltweit.“

ORF

Chance auch für Klein- und Mittelbetriebe

Auch Klein- und Mittelbetriebe können auf internationalen Märkten punkten. Ein Beispiel ist die Firma HALE in Salzburg-Liefering. Sie stellt Taxameter her. 20.000 Stück werden pro Jahr produziert - damit ist man Marktführer in Europa. 1972 als Zwei-Mann-Unternehmen gegründet, hat der Betrieb mittlerweile 80 Mitarbeiter.

Die Technik made in Salzburg wird in 45 Länder weltweit exportiert, schildert Geschäftsführer Martin Leitner: „In der Vergangenheit war’s ein bisschen leichter. Aber inzwischen wird der Wettbewerb immer stärker und jeder will natürlich in der Welt verkaufen. Die Welt ist internationaler geworden. Man muss schon oft einige Jahre an einem Markt dranbleiben, schauen, bis man einen Importeur findet, oder ein neues Gesetz abwarten und dann auf den Markt eintreten.“

„Märkte entwickeln sich positiv“

Salzburg Wirtschaftskammerpräsident Konrad Steindl zeigt sich davon überzeugt, dass der positive Trend weiter anhält, „weil sich die Märkte auf der ganzen Welt auch positiv entwickeln. Die Kaufkraft in Asien, aber auch in Indien wird steigen. Da gibt’s immer wieder neue Möglichkeiten, Produkte und Dienstleistungen, aber auch touristische Leistungen aus Salzburg zu verkaufen.“

Eine weiteres Beispiel ist die Firma Bilfinger in Puch-Urstein (Tennengau), der größte Anlagenbauer im Edelstahlbereich für biotechnologische Pharmaanlagen in Europa. In den vergangnen Jahren betrug das Wachstum hier bis zu 20 Prozent pro Jahr betragen. 95 Prozent der Produktion gehen ins Ausland: „Unsere Kunden sind die großen Firmen im Biotech- und Pharma-Bereich“, sagt Geschäftsführer Tobias Eitel. „Die sitzen nunmal nicht unbedingt in Salzburg oder in Österreich, sondern die sitzen überall in Europa, die sitzen in den USA, in China, in Korea. Das sind unsere Märkte. Da müssen wir hin.“

Um für den wachsenden Exportmarkt weiterhin fit zu bleiben, sehen die Wirtschaftstreibenden die Hauptherausforderung im Personalnachwuchs - hier vor allem im Bereich der technischen Berufe.