Prozess 25 Jahre nach tödlichem Verkehrsunfall

25 Jahre nach einem tödlichen Unfall auf der Felbertauernstraße bei Mittersill (Pinzgau) soll es am Mittwoch zum Prozess kommen: Ein Mann wurde angeklagt, weil er von der Straße abkam und in seinem Wagen eine Autostopperin starb.

Der Unfall passierte im August 1992: Der damals 22 Jahre alte Bosnier und sein Bruder nahmen laut Anklage in Kitzbühel (Tirol) eine 20-jährige Autostopperin aus Kärnten mit. Auf der Fahrt in Richtung Süden verlor der Bosnier dann auf der Felbertauernstraße bei Mittersill wegen überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Wagen durchschlug die Leitschiene. Die Autostopperin starb in dem Wrack, der Bosnier und sein Bruder wurden schwer verletzt.

Adresse lange Zeit nicht bekannt

Doch den Unfalllenker auszuforschen, war für das Gericht lange Zeit nicht möglich: Denn der Mann war mit gefälschten Fahrzeugpapieren unterwegs. Er hatte das Auto in Innsbruck gekauft, es war aber in Deutschland als gestohlen gemeldet.

Deshalb kamen die Behörden 25 Jahre lang nicht an die Adresse des Bosniers. Erst jetzt fand sich eine Anschrift im europaweiten Fahndungssystem. Vermutlich war der mittlerweile 48-Jährige in eine Polizeikontrolle geraten oder musste an einer Grenze seine Adresse nennen. So schickte ihm das Salzburger Landesgericht eine Vorladung zum Prozess. Die Anklage lautet auf fahrlässige Tötung und Hehlerei wegen des Kaufs des gestohlenen Autos.

Ob der Bosnier am Mittwoch tatsächlich freiwillig zum Prozess nach Salzburg kommt, wird sich zeigen. Mit einem europäischen Haftbefehl wird er nämlich derzeit nicht gesucht. Bei einer Verurteilung droht dem Mann jedenfalls bis zu einem Jahr Gefängnis.