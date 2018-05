Reifenexplosion verletzte Lkw-Fahrer schwer

Dienstagabend ist bei Kuchl (Tennengau) ein 49-jähriger Lastwagenfahrer von einem explodierenden Reifen seines Schwerfahrzeugs schwer verletzt worden. Der Mann versuchte gerade, den beschädigten Reifen zu reparieren.

Der Italiener hantierte kurz vor 18.30 Uhr in dem Gewerbegebiet nahe der Salzachtalstraße (B159) an dem Reifen des Sattelanhängers, als der Unfall passierte. Der Schwerverletzte konnte nach der Explosion noch selbst zur Bundesstraße laufen, ein Auto anhalten und um Hilfe bitten.

Mit Hubschrauber ins Spital geflogen

Die herbeigerufenen Rettungskräfte versorgten den 49-Jährigen an Ort und Stelle. Auf Grund seiner schweren Verletzungen wurde er dann mit dem Hubschrauber ins Salzburger Unfallkrankenhaus geflogen.

Und bei Arbeiten an einem Pkw wurde Dienstagvormittag in der Stadt Salzburg ein 19-jähriger Mechaniker verletzt. Der junge Mann wollte einen Alulagerblock aus dem Auto ausbauen, was aber nur mit massiver Gewaltanwendung möglich war. Als sich der Block schließlich löste, prallte er gegen den Kopf des Mechanikers und fügte ihm eine Platzwurde zu. Der 19-Jährige wurde im Unfallkrankenhaus behandelt.