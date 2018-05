Jazzfestival Saalfelden: Junge erobern die Bühne

Das Jazzfestival Saalfelden, das Ende August in der Pinzgauer Gemeinde stattfindet, verzichtet im 39. Jahr auf große Musikernamen, sondern lässt den Jungen die Bühne. Die österreichische Jazzszene ist auch heuer stark vertreten.

Knapp 40 Konzerte stehen vom 23. bis 26. August in Saalfelden (Pinzgau) auf dem Programm, davon wieder ein Großteil bei freiem Eintritt: Äußerlich ähnelt das Jazzfestival Saalfelden auch in seinem 39. Jahr in vielem dem gewohnten Muster. Doch beim Programm merkt man einen deutlichen Wandel: Die Leitung verzichtet auf große Namen und macht die Bühne frei für die Stars von morgen. „Die Anbetung der Asche kann irgendwann vorbei sein. Das Publikum erwartet das auch nicht mehr. Die Quintessenz des Jazz sei nicht der Rückblick, sondern der nach vorne, sonst werden wir irgendwann ein altbackenes Festival“, sagte der künstlerische Leiter Mario Steidl bei der Programmpräsentation am Dienstag.

Jazzfestival will Bühne für junge Musik sein

Die Stars von morgen bereits heute auftreten zu lassen, sei ein weiterer Grundsatz des Jazzfestivals, dabei stehe nicht nur die Wirtschaftlichkeit des Festivals im Vordergrund. Auch das Publikum verlange eine Veränderung. Bei einer Befragung hätten 98 Prozent der Gäste angegeben, in Saalfelden Neues entdecken zu wollen. Und die Besucher haben dabei offenbar Vertrauen in Steidls Kompetenz: Rund die Hälfte der Drei-Tages-Pässe sei bereits verkauft gewesen, bevor erste Inhalte des Programms bekannt gegeben wurden, sagte der künstlerische Leiter.

ORF

Mehr Frauen auf der Bühne

Jazz ist heute vor allem nach wie vor eines: Männlich. Auch dieses Erscheinungsbild will Mario Steidl zumindest in Saalfelden wandeln - so wird der Frauenanteil auf den Bühnen heuer bewusst gehoben. Rund 30 Prozent der Lead-Musiker werden Frauen sein.

Knapp 60 heimische Musiker werden in Saalfelden auf der Bühne zu sehen sein. Deutlich stärker vertreten als in den Vorjahren wird heuer auch die französische Jazz-Szene sein, darunter Helene Breschand oder Théo Ceccaldi.

Abrissstimmung soll junges Publikum anziehen

Das 39. Jazzfestival will neue Musiker anziehen und ein neues Publikum. Der künstlerische Leiter will den Jazz hin zur Unterhaltungsmusik öffnen, ohne dadurch kommerziell zu werden. Junge Leute sollen durch unkonventionelle Orte in Konzerte gelockt werden, wie zum Beispiel leer stehende Häuser. Das Jazzfestival noch stärker in Saalfelden zu verwurzeln ist bereits eine Idee für das 40-Jahr Jubiläum, das im Sommer 2019 gefeiert wird.