Salzburgs Seen schon im Sommermodus

Wer die heißen Tage für einen Badeausflug nutzen will, der kann sich schon durchaus in Salzburgs Seen trauen. Denn beispielsweise der Wallersee (Flachgau) erreichte am Montag schon 26,5 Grad Wassertemperatur.

Die hochsommerlich heißen Tage zuletzt, aber auch das generell warme Frühjahr wirken sich deutlich auf die Temperaturen der Salzburger Seen aus. Vor allem die großen Seen im Flachgauer Hügelland sind schon absolut sommerlich warm - das zeigen die Messwerte des hydrographischen Dienstes des Landes Salzburg. Der Wallersee war am Montag mit 26,5 Grad Wassertemperatur der Spitzenreiter. Auch Matsee und Obertrumer See waren mit 24,1 bzw. 24,3 Grad Spitzentemperatur am Montag schon angenehm warm.

Das ist nicht mehr weit von den Messerwerten im Hochsommer entfernt: So erreichte beispielsweise der Wallersee im Jahr 2017 Anfang August mit 27,6 Grad sein Maximum.

LMZ/Otto Wieser

Um einiges kühler, aber für Schwimmer dennoch geeignet sind die größeren Seen im Bergland. Wolfgangsee und Fuschlsee (Flachgau) verzeichneten am Montag 20,2 bzw. 20,7 Grad Höchsttemperatur. Der Zeller See (Pinzgau) war mit 18,9 Grad dagegen noch eher etwas für Hartgesottene.

Deutlich wärmer als im Vorjahr

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Seen durchwegs deutlich wärmer - das liegt natürlich an den höheren Lufttemperaturen als Ende Mai 2017. Zudem war der Frühling heuer einer der wärmsten der Messgeschichte: In Salzburg war er um 2,1 Grad wärmer als der langjährige Durchschnitt. Die Sonnenscheindauer war um 14 Prozent höher, der Niederschlag um 30 Prozent niedriger.

Der hydrographische Dienst misst die Wassertemperatur übrigens immer in 50 Zentimeter Tiefe am Seeufer - mit einem automatischen Thermometer, das durchgehend Werte liefert.

Links: