Drogeriehandel: Österreicher geben mehr aus

Die Ausgaben für Drogerie-Artikel sind spürbar angestiegen. In Österreich wuchs der Markt im vergangenen Jahr um 2,8 Prozent. Am stärksten davon profitiert hat DM-Österreich mit Firmensitz in Wals (Flachgau).

Die Pro-Kopf-Ausgaben für Drogerie- und Parfümerieartikel liegen bei rund 600 Euro im Jahr. Deutlich mehr gekauft wurden Produktsortimente wie Feinkosmetik, Parfums und Bioprodukte. Bereiche wie Körperpflege, Haushaltsreiniger und Tiernahrung blieben weitgehend stabil.

DM-Österreich mit Sitz in Wals steigerte seinen Marktanteil auf 33 Prozent. Hauptkonkurrent Bipa musste hingegen Marktanteilsverluste hinnehmen und liegt nun bei rund 26 Prozent. Etwa acht Prozent des Gesamtumsatzes im Drogerie- und Parfümeriehandel wurde online getätigt.