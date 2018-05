Streit zwischen schwer Betrunkenen eskaliert

In der Salzburger Innenstadt sind Montagabend zwei schwer betrunkene Männer wegen zu lauter Musik aufeinander losgegangen. Einer der beiden attackierte den anderen dabei mit einem Messer. Beide hatten knapp drei Promille.

Der 38-jährige Pole hielt dem Salzburger ein Messer an den Hals und forderte ihn auf zu gehen. Der Attacke dürfte eine Auseinandersetzung wegen zu lauter Musik vorausgegangen sein. So habe der 55-jährige Salzburger laut ersten Informationen den Polen aufgefordert, eine Bassbox, mit der er über einen längeren Zeitraum lautstark Musik abspielte, abzuschalten. Der Pole zückte daraufhin ein Messer, hielt die Klinge an den Hals des Salzburgers und forderte ihn auf, die Örtlichkeit zu verlassen.

Das Opfer alarmierte die Polizei und zeigte den 38-Jährigen wegen schwerer Nötigung an. Dieser wurde kurze Zeit später festgenommen. Beim Beschuldigten wurden zwei Messer sichergestellt. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.