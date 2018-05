Schwerpunkt-Kontrolle von Tiertransporten

Polizei und Veterinärbehörde haben am Montag Tiertransporte auf dem Weg zum Schlachthof in Bergheim kontrolliert. In zwei Fällen wurde Anzeige erstattet. Im Vergleich hat Österreich eines der strengsten Gesetze in der EU.

Die Auflagen für derartige Transporte - das Tiertransportgesetz stammt aus dem Jahr 2005 - wurden genau überprüft, etwa Fahrtdauer und der Zustand der Tiere. Auf der Zufahrtsstraße zum Schlachthof wurde am Montag jeder Tiertransporter angehalten. Ein Transport brachte zum Beispiel 32 Maststiere von Tschechien nach Bergheim. An der Kontrolle waren Mitarbeiter der Veterinärbehörde und Polizeibeamte beteiligt.

ORF

„Wir kontrollieren zum Beispiel die Ladedichte - das heißt, dass nicht zu viele Tiere auf einen Lkw verladen sind, bzw., ob genügend Einstreu im Lastwagen ist. Und wir kontrollieren natürlich auch die Höhe des Laderaumes“, schildert Landesveterinärdirektor Josef Schöchl. Und Manfred Pledl, Tiertransportinspektor, ergänzt. „Eines der häufigsten Probleme bei doppelstöckigen Lastwagen ist die Höhe. Oft ist die Bodenebene sehr, sehr tief gelegt, weil diese Transporter sehr kleine Räder haben. Dadurch geht es sich meist gut aus, dass die Mindestdeckenhöhe eingehalten wird.“

Deckenhöhe des Laderaumes besonders wichtig

Gerade bei hohen Temperaturen wie am Montag ist die Deckenhöhe von besonderer Bedeutung, denn Ventilatoren sind erst ab einer Transportdauer ab acht Stunden vorgeschrieben. Dieser Montag wurde bewusst für diese Schwerpunktkontrolle ausgewählt, erklärt Helmut Naderer, Einsatzleiter der Polizei.

ORF

„Am Montag ist nicht nur der Schlachthof geöffnet, sondern da ist gleichzeitig auch Kälbermarkt. Da werden Kälber aus der gesamten Umgebung antransportiert, um am Kälbermarkt versteigert zu werden - teils in Österreich, teilweise gehen sie aber auch nach Italien oder nach Spanien“, sagt Naderer.

„Qualität der Transporte deutlich besser geworden“

Die Disziplin der Transporteure hat sich in den vergangenen Jahren verbessert - es gebe weit weniger Beanstandungen als früher, lobt Landesveterinärdirektor Josef Schöchl. „Die Qualität der Tiertransporter ist heute wesentlich besser als noch vor zehn Jahren. Da haben die Kontrollen sicherlich einiges gebracht, wobei man allerdings den Kontrolldruck immer hoch halten muss, damit eben diese gute Qualität nicht wieder verloren geht.“

ORF

Schwerpunkt-Kontrollen wie am Montag gibt es zwei bis drei Mal im Jahr, dazwischen wird stichprobenartig überprüft.

Schwerpunkt-Kontrolle von Tiertransporten Polizei und Veterinärbehörde haben am Montag Tiertransporte auf dem Weg zum Schlachthof in Bergheim kontrolliert. In zwei Fällen wurde Anzeige erstattet.

Links: