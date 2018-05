Nashörner mit bischöflichem Segen verabschiedet

Mit bischöflichem Segen sind im Tiergarten Hellbrunn am Montag zwei Nashörner verabschiedet worden. Erzbischof Franz Lackner ist Pate von einem der beiden dreijährigen Nashorn-Bullen.

Er hat sich heute von seinem Schützling verabschiedet. Die beiden Tiere sind nämlich mittlerweile schon zu alt, um weiterhin im „Hotel Mama“ zu wohnen. Sie ziehen in einem türkischen Tiergarten zunächst in eine „Junggesellen-Wohngemeinschaft“ ein. Danach sollen sie auf die Nashorndamenwelt losgelassen werden. Am Dienstag geht die Reise für die beiden Tiere per Box im Lastwagen los.

Nashörner mit Bischofssegen verabschiedet Mit bischöflichem Segen sind im Tiergarten Hellbrunn am Montag zwei Nashörner verabschiedet worden. Erzbischof Franz Lackner ist Pate von einem der beiden Nashorn-Bullen.

Links: