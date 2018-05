Koppl: Rote Ampel erzürnt Autofahrer

Über die Ampel an der Wolfgangsee-Bundesstraße in Koppl-Guggenthal (Flachgau) gibt es erneut Beschwerden. Diese schalte in der Früh völlig sinnlos, heißt es in E-mails an den ORF.

Es sind schon seit Wochen dieselben Beschwerden der Autolenker: Die Ampel schalte plötzlich auf Rot und bleibe dann auch lange Rot, danach folge - ohne erkennbaren Grund - ein schneller Wechsel zwischen Grün und Rot. Die Ampel an der Wolfgangsee-Bundesstraße bei Koppl-Guggenthal erhitzt die Gemüter der Lenker.

Einer, der sich auch schon öfter über die Ampel geärgert hat, ist Martin Rieser, der in Koppl wohnt. Er habe erst vergangene Woche wieder lange rot beobachtet, schildert Rieser. „Dann folgte eine Grün-Phase von maximal fünf Sekunden und dann war schon wieder rot. Die Busampel zeigte hingegen immer wieder freie Fahrt, obwohl kein Bus zu sehen war. Das ist doch eine Schikane.“

„Falsche Benutzung der Abbiegespur verwirrt Ampel“

Der Koppler Bürgermeister Rupert Reischl hat für die wilden Ampelphasen eine eigene Erklärung. "Meines Wissens gab es einmal einen Defekt, was aber schon 14 Tage her sein dürfte. Was aber immer wieder vorkommt, ist, dass Autofahrer in der Früh die Abbiegespur in die Gruberfeldstraße benutzen und dann aber wieder rausfahren.

Da ist eine Verkehrsschleife drinnen und die Ampelschaltung springt hin und her, was diesen vermeintlichen Defekt verursachen dürfte. Ich ersuche die Autofahrer, ein solches Verhalten zu unterlassen, denn das blockiert die Ampel", sagt Reischl. Die Ampel bei Koppl-Guggenthal ist Teil des Verkehrsleitsystems der Landeshauptstadt. Sie soll den Pendlerverkehr vor allem in der Früh dosieren und weniger Stau entstehen lassen.