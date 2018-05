ÖVP, Grüne und NEOS unterzeichnen Koalition

Am Montag unterzeichnen ÖVP, Grüne und NEOS offiziell den Koalitionsvertrag. Die Regierung Haslauer II will sich vor allem auf das Thema Verkehr fokussieren. Der Landeshauptmann setzt auf bewährte und junge Regierungsmitglieder.

Fünf der sieben Sitze wird in der kommenden Legislaturperiode die ÖVP stellen, jeweils einen die Grünen und die NEOS. Drei Landesräte sind neue Gesichter auf der Regierungsbank. Darunter der 30-Jährige Stefan Schnöll aus Wals (Flachgau), Vorsitzender der jungen ÖVP, Nationalratsabgeordneter und enger Vertrauter von Bundeskanzler Sebastian Kurz. Er übernimmt die Ressorts Verkehr und Sport. Die 36-jährige Landwirtin und Pädagogin Maria Hutter aus Bruck an der Glocknerstraße (Pinzgau) ist künftig für Bildung, Naturschutz und Nationalparkagenden zuständig - mehr dazu in: ÖVP: Überraschung bei Landesräten (salzburg.ORF.at; 27.05.18)

ÖVP Salzburg

NEOS übernehmen Familie, Wohnbau und Integration

Die NEOS fixierten am Sonntag ihre erste Regierungsbeteiligung in Österreich einstimmig. Für sie wird die 41-jährige Andrea Klambauer Landesrätin für Familien, Jugend, Integration und Wohnbau und Kinderbetreuung - und sie hat die Agenden für Frauen, Familien, Jugend und Generationen, Chancengleichheit und Erwachsenenbildung inne. Der Frauenanteil der Dreierkoalition bleibt mit zwei weiblichen Regierungsmitgliedern gegenüber 2013 unverändert.

ORF

Schellhorn als einziger grüner Landesrat

Zuvor bereits fix waren die Landesräte Christian Stöckl (ÖVP) und Josef Schwaiger (ÖVP) aus der Regierung Haslauer I. Für die Grünen übernimmt deren neuer Landessprecher Heinrich Schellhorn das Sozialressort und ein um die Museen reduziertes Kulturressort und übernimmt neu die Agenden für Umwelt- und Klimaschutz und Energie. Nach den Verlusten bei der Landtagswahl blieb er als einziges von zuvor drei grünen Regierungsmitgliedern übrig - mehr dazu in: Heinrich Schellhorn neuer Grünen-Chef (salzburg.ORF.at; 27.5.2018)