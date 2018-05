77-jähriger Mountainbiker tödlich verletzt

Ein 77-jähriger Mountainbiker stürzte am Samstag bei einer Tour und starb noch an der Unfallstelle. Wie es zu dem Unfall auf der Leidalm in Bad Hofgastein (Pongau) gekommen ist, ist noch unklar.

Die Tour des Einheimischen führte über die Mittelstation der Schlossalmbahn zur Funderalm. In den Vormittagsstunden kam der Mountainbiker auf einer geschotterten Straße auf zirka 1.350 Meter Seehöhe zu Sturz. Der Mann blieb auf der Schotterstraße liegen und verstarb noch an der Unfallstelle. Ob er durch den Sturz tödliche Verletzungen erlitt oder ein anderer medizinischer Notfall Schuld am Sturz gewesen ist, muss erst geklärt werden.