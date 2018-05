Wohnbau-Holzmodule: 180 neue Arbeitsplätze

Hallein (Tennengau) hofft auf 180 neue Arbeitsplätze der Holzfirma Binder. Die Firma überlegt, am Standort Holzmodule für den Wohnbau erzeugen. Voraussetzung ist, dass das Gelände als Gewerbegebiet gewidmet wird.

Vor vier Jahren hat der Faserplatten-Erzeuger Binder das Werk in Hallein geschlossen. Das ist für den Tennengau eine Hiobsbotschaft gewesen. Nachdem Binder die Produktion in Hallein eingestellt hat, ist dort nur noch die Entwicklung geblieben. Jetzt sollen wieder 180 neue Arbeitsplätze und neue Büros dazukommen. Im Dreischichtbetrieb will das Unternehmen in Hallein Holzmodule erzeugen, die im Fertigbau eingesetzt werden.

ORF

Umwidmung als Voraussetzung für Ansiedlung

Voraussetzung für die Wiederansiedlung ist eine Umwidmung der Fläche als Gewerbegebiet. Unklar ist aber auch noch die Verkehrslösung für das Gelände. Damit die Belastung für die Anrainer im nahen Wohngebiet nicht zu groß wird, gibt es Pläne, eine neue Brücke über die Salzach zu errichten.

Links: