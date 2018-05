Gewalt an Schulen: Zweifel an Statistik

Salzburgs Sozialarbeiter zweifeln an der aktuellen Statistik zu Gewalt an Schulen. Laut Innenministerium verzehnfachten sich die Anzeigen in vier Jahren. Diese Steigerung könne man nicht nachvollziehen und bestätigen, heißt es.

Dass Salzburgs Schüler in vier Jahren zehnmal gewalttätiger geworden wären, sei nicht vorstellbar, sagte etwa Johannes Bernegger von Verein Neustart. Sie leisten neben der Bewährungshilfe seit 20 Jahren auch Sozialarbeit an den Polytechnischen Schulen. „Das können wir keinesfalls bestätigen - nicht annähernd.“ Kriminalität, Gewalt, Nötigung - das schwanke natürlich - es gäbe Häufungen, dann sei es wieder weniger. „Das Schulklima - wie Jugendliche miteinander umgehen - das hat sich bei weitem nicht so verändert“, so Bernegger.

ORF

„Nehmen Verzehnfachung nicht wahr“

So erklärte das auch Peter Trattner vom Kinderschutzzentrum, das Gewaltprävention in sieben Salzburger Gymnasien anbietet. Thomas Schuster leistet Sozialarbeit in städtischen Brennpunktschulen. Die Statistik verstand er nicht. „Wir nehmen diese Verzehnfachung in den Schulen nicht wahr, wo wir tätig sind.“ Eine Erklärung für die Statistik sei aber möglicherweise, dass die Sensibilität gestiegen sei und Eltern früher eine Anzeige erstatten würden. Eine zweite mögliche Erklärung sei, dass „körperliche Auseinandersetzungen nicht mehr ´en vogue´ sind und sobald es dann dazu kommt, es sofort angezeigt wird“, so Schuster.

Anzeigen sagen nichts über tatsächliche Delikte

Dazu kommt, dass die mittlerweile 70 Anzeigen in Bildungseinrichtungen vom Kindergarten bis zur Universität laut Polizei nichts über die tatsächlichen Gewaltdelikte aussagt. Denn ob die Anzeigen vor Gericht auch halten, ist nirgends erfasst.

