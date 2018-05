Grödiger-Stadion in Zukunft für Regionalliga

Das Grödiger Stadion (Flachgau) ist mehrfach aus- und umgebaut worden, Freitagabend wurde das Kapitel Bundesliga aber endgültig beendet. In Zukunft werden im Stadion vor allem Regionalliga-Spiele abgehalten.

Große Tribünen, eine Rasenheizung und die großzügigen Parkplätze - all das dürfen in Zukunft im Meisterschaftsbetrieb die Spieler und Fans des Regionalligisten SV Grödig exklusiv nutzen. Die Lieferinger Fußballer kehren wieder heim in ihr Stadion in Salzburg-Kleßheim. Dreieinhalb Jahre hat der SV-Liefering die Untersbergarena für Bundesliga-Spiele genützt.

Abschied mit Wehmut für SV Liefering

Der Abschied Freitagabend mit einem 1:1 gegen Wiener Neustadt ist auch mit Wehmut verbunden, sagte Trainer Gerhard Struber. Der SV Liefering war in Grödig so gut wie unschlagbar: „Es war etwas Besonderes, dass wir hier so durch die Heimspiele marschiert sind. Auch die Art und Weise und die Leistungen werden wir ein Stück weit vermissen.“ Struber war aber zuversichtlich, dass die Mannschaft das auch in Kleßheim fortsetzen könne.

Internationale Spiele in der Arena?

In Zukunft wird in Grödig bis auf weiteres Regionalligakost geboten. Dazu könnten aber Youth League Spiele kommen - sollte es welche geben - die will Red Bull auch weiter in Grödig austragen. Und man will die Arena verstärkt für internationale Freundschafts- und Trainingsspiele vermieten. Partien wie Lazio Rom gegen Bayer Leverkusen letztes Jahr sollen in Zukunft nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel sein.

