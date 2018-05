Koalitionsverhandlungen vor dem Abschluss

Die Koalitionsverhandlungen über eine neue Landesregierung könnten schon am Freitag abgeschlossen werden. Seit 9.00 Uhr läuft die voraussichtlich letzte Verhandlungsrunde zwischen ÖVP, NEOS und Grünen.

Neben einigen offen gebliebenen Punkten geht es noch um die genaue Ressortaufteilung und das Kapitel „Art der Zusammenarbeit“. Gut drei Wochen laufen die Koalitionsverhandlungen nun, 13 von 14 Kapiteln sind weitestgehend ausverhandelt.

Inhaltlich ist bisher allerdings wenig bis gar nichts aus dem Verhandlungskreis nach außen gedrungen. Wie schon in der Regierung „Haslauer eins“ gilt offensichtlich auch in der kommenden Regierung „Haslauer zwei“: Gestritten wird nur intern, nach außen präsentiert man sich einig. So wird es wohl auch Freitagnachmittag sein - da will man die Ressortaufteilung der Öffentlichkeit präsentieren.

Bisherige ÖVP-Regierungsmitglieder machen weiter

Auch erste inhaltliche Details aus dem Koalitionspakt dürften genannt werden. Wer in der nächsten Legislaturperiode als Landesrat oder Landesrätin in der Regierung sitzt, bleibt bis Sonntag noch offen. Darüber entscheiden die jeweiligen Parteigremien. Allerdings war schon vor der Wahl klar, dass bei der ÖVP Landeshauptmann Wilfried Haslauer, sein Stellvertreter Christian Stöckl und Josef Schwaiger auch der kommenden Landesregierung angehören werden.

Bei den Grünen bestätigte die scheidende Parteiobfrau Astrid Rössler bereits zur Halbzeit der Koalitionsverhandlungen, dass die bisherige Landesrätin Martina Berthold in die Stadtpolitik wechselt und somit Heinrich Schellhorn als Grünes Regierungsmitglied bereit steht. Wer für die NEOS in die Landesregierung einzieht, entscheidet sich offiziell erst am Sonntag.

