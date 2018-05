Marilyn Monroes Spuren in Salzburg

Jenes weiße Kleid, das Marylin Monroe in der legendären Filmszene auf einem Lüftungsschacht in „Das verflixte 7. Jahr“ trägt, hat eine Salzburger Designerin entworfen. Die Näherin hat mit dem Auftrag nur zufällig bei der Filmproduktion ausgeholfen.

Am 1. Juni würde Marilyn Monroe ihren 92. Geburtstag feiern. Zu Lebzeiten war sie die bekannteste Frau der Welt. Sie gilt bis heute als das US-Sexsymbol des 20. Jahrhunderts. Kaum jemand weiß, dass es auch eine Verbindung nach Salzburg gibt. Denn das Kleid aus dem 1955 entstandenen Film ‚Das verflixte 7. Jahr‘ stammt von der Salzburgerin Maria Bliss.

Sie hat das Kleid für die weltberühmte Szene über dem U-Bahn-Schacht in New York entworfen. Ihre Tochter und ihr Witwer leben nach wie vor in Salzburg. Maria Bliss war Kunstnäherin, lebte in Hollywood und half nur zufällig und einmalig bei der Filmfirma aus, erzählt ihre Tochter Christina Feßmann: "Sie wurde von einer Freundin gefragt, die damals für diesen Film zuständig war. Meine Mutter hatte ja diese Nähschule und bereits Erfahrung hinter den Kulissen“.

Als Designer des weißen Plissee-Neckholder-Kleides scheint allerdings bis heute William Travilla auf: „Er hat die Falten zum Schluss noch in dieses Kleid gemacht. Das war seine Idee. Er war bei der Produktion angestellt. Das Originalkleid entworfen und zusammengenäht hat meine Mutter“.

Kleid um drei Millionen Euro versteigert

Anlässlich des 90. Geburtstags der Monroe war das Original-Kleid in Turin ausgestellt. Es wurde bereits Jahre zuvor um 3,2 Millionen €uro versteigert und ist in Privatbesitz. Die Szene unter der Regie von Billy-Wilder hat US-Filmgeschichte geschrieben. Maria Bliss hat Marilyn Monroe beim Anprobieren zweimal kennengelernt. Tochter Christina Feßmann erinnert sich schmunzelnd: „Sie hat gesagt, Monroe war schon eine ziemliche Diva“.

Maria Bliss hatte offenbar nie gehadert, weil ihr Name mit dem Kleid nicht in Verbindung gebracht wurde. Mit den 20th-Century-Fox-Filmstudios gab es nie mehr Kontakt. 1983 kehrte Maria Bliss mit ihrem Ehemann und ihrer Tochter nach Salzburg zurück. Sie verstarb vor 13 Jahren.

Das Marilyn Monroe-Kleid zu entwerfen und zu nähen blieb übrigens ein Freundschaftsdienst der Salzburgerin. Sie hatte nicht einen Dollar dafür bekommen.