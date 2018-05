Pflegeassistent: Kostenlose Ausbildung gefordert

Die Ausbildung zum Pflegeassistenten müsse kostenlos sein, verlangt Stadt-Sozialreferentin Anja Hagenauer (SPÖ), um den Pflegekräfte-Mangel zu entschärfen. Landes-Gesundheitsreferent Christian Stöckl (ÖVP) weist die Kritik zurück.

Pflegeassistenten fehlen in allen sechs städtischen Seniorenhäusern. Angesichts der hohen Kosten für die Ausbildung sei das auch kein Wunder, erklärte Hagenauer. Sie forderte, dass Pflegeassistenten gratis ausgebildet werden müssen.

Pflegeassistent Definition Der Beruf „Pflegeassistent“ ist der Nachfolgeberuf des Berufs „Pflegehelfer“. Sie betreuen pflegebedürftige Menschen und unterstützen im Bereich Diagnostik und Therapie.

„Wenn ich Pflegefachassistent werden will, dann bezahlt mir das Land diesen zweijährigen Kurs. Wenn ich Pflegeassistent werden will, dann muss ich 6.000 Euro selbst bezahlen.“ In der Stadt brauche man aber eben vor allem Pflegeassistenten - das unterstütze das Land nicht „obwohl es die Aufgabe wäre“, so Hagenauer.

Stöckl: Zu wenig Interesse an Pflegeassistenz

Diese Kritik wies Christian Stöckl zurück. „Da sind wir längst tätig. Wir haben in Zusammenarbeit mit dem BFI mehrere Ausbildungskurse gestartet.“ Derzeit seien rund 80 junge Pflegerinnen und Pfleger in Ausbildung - außerdem gäbe es in Zusammenarbeit mit BFI und AMS Kurse, bei denen es keine Selbstkosten gäbe, erklärte der Gesundheitsreferent. Das wirkliche Problem sei, dass es für den Beruf des Pflegeassistenten einfach zu wenig Interessenten gibt, ergänzte Stöckl.

ORF

Schwierige Suche nach Bewerbern

Die Städtischen Seniorenwohnhäuser beklagen einen eklatanten Personalmangel. Man suche dringend Fachkräfte, die aber nicht zu bekommen seien