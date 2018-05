Psychiatrie-Innergebirg: Neue Station nicht genug

Die neue Psychiatrische-Tagesklinik in Schwarzach (Pongau) sei ein wichtiger Schritt für die psychiatrische Versorgung der Gebirgsgaue. Doch der Bedarf ist nach wie vor wesentlich größer als das Angebot.

In Schwarzach gibt es seit fünf Monaten eine neue Psychiatrie-Tagesklinik. Die neuen Räumlichkeiten bieten Platz für verschiedene Therapieformen- wie Kochen als Sozial- und Ergotherapie oder auch Gesprächsgruppen. „Die Patienten reisen täglich selbstständig an, absolvieren bei uns ihre Therapien, die alltagsnah sind. Sie verbringen den Rest des Tages zu Hause - also können auch beispielweise im eigenen Bett schlafen“, sagte Waltraud Schwab, Leitende Ärztin der Tagesklinik.

ORF

Patienten müssen jetzt schon monatelang warten

Der Andrang auf die Therapieplätzen für die Gebirgsgaue in Schwarzach ist aber deutlich größer als das Angebot: „Wir haben jetzt schon - obwohl es uns erst so kurz gibt - eine Warteliste von 30 Patienten. Es besteht eine Wartezeit von mehreren Monaten, da sieht man, wie hoch insgesamt der Betreuungsbedarf ist“, sagte Psychiatrie-Primar Marc Keglevic.

ORF

200 Patienten werden pro Jahr betreut

Pro Jahr sollen in der ambulanten Tagesklinik rund 200 Patienten betreut werden. Die Therapien werden individuell für sie gestaltet. Dafür steht ein zwölfköpfiges Team aus medizinischen und therapeutischen Personal bereit. „Ein großer Punkt ist das Krankheitsverständis, die Krankheitsakzeptanz. Das wird durch das therapeutische Gruppensystem - das Sprechen miteinander - von den Betroffenen unterstützt“, erklärte Psychologin Vera Walder. Eine Patientin sagte, dass man viel untereinander rede: „Man wird da richtig aufgenommen, man kann reden mit den Leuten und Sorgen austauschen. Man profitiert sehr viel davon.“

Große Nachfrage nach psychiatrischer Tagesklinik In Schwarzach gibt es seit fünf Monaten eine Psychiatrie-Tagesklinik.

Link: