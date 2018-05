Toter in Biotonne: Mordanklage noch möglich

Am Freitag wird der Prozess um einen toten Mattseer (Flachgau) fortgesetzt, dessen Leiche in einer Biotonne gefunden worden ist. Sowohl Urteil als auch eine Mordanklage gegen seine deutsche Freundin wären möglich.

Sie wisse nicht, was ihren Freund getötet habe, sagte die Deutsche. Er sei in der Früh tot im Bett gelegen. Auch die Gerichtsmedizin kann das nicht eindeutig feststellen. Allerdings müsste die gelernte Krankenschwester wissen, dass sechs Schlaftabletten plus Potenzmittel keine gesunde Mischung seien, sagte der Staatsanwalt.

Richter hat mehrere Entscheidungsmöglichkeiten

Bei der Fortsetzung des Prozesses am Freitag kann der Richter verschiedene Entscheidungen treffen: Er kann vertagen, um beispielsweise weitere Zeugen zu laden. Er kann die Frau wegen Körperverletzung mit tödlichem Ausgang verurteilen oder auch freisprechen. Und es gibt noch eine Möglichkeit: ein Unzuständigkeitsurteil. Denn der Richter äußerte schon vor dem Prozess den Verdacht, dass es auch ein Mord sein könnte.

ORF/Gerald Gundl

Anklage könnte auf Mord geändert werden

Das Oberlandesgericht Linz hat das geprüft mit dem Ergebnis: Die Anklage „Körperverletzung mit tödlichem Ausgang“ sei in Ordnung. Doch der Richter kann sich immer noch für unzuständig erklären. Damit würde er sagen, dass er und seine zwei Laienrichter für diesen Fall nicht zuständig seien, weil er eben noch immer Mord für möglich halte. Dann müsste das Gericht aus drei Berufsrichtern und acht Geschworenen bestehen. Im Fall eines Unzuständigkeitsurteils ginge der Akt zurück zur Staatsanwaltschaft für weitere Ermittlungen. Und dann kann - muss aber nicht - die Anklage auf Mord geändert werden.

