Eßl neuer Bürgermeister in Mauterndorf

In Mauterndorf (Lungau) hat der bisherige Bürgermeister Wolfgang Eder nach 27 Jahren sein Amt an Herbert Eßl (beide ÖVP) übergeben. Eder ist damit einer der längst dienenden Bürgermeister im Land Salzburg.

Eders Nachfolger Herbert Eßl war bisher Vizebürgermeister in Mauterndorf, wo die ÖVP traditionell besonders stark vertreten ist. Als einschneidendes Erlebnis in seiner langen Amtszeit nennt der scheidende Bürgermeister den Amoklauf in der Gemeinde, bei dem 1997 sieben Menschen ums Leben kamen.