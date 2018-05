Buchhalterin vor Gericht: Sieben Mio. Euro abgezweigt?

Die Insolvenz des Salzburger „Ideenwerks“ war 2015 eine der spektakulärsten Pleiten der Werbe-Branche. Eine der Ursachen sollen Straftaten einer Buchhalterin sein, die fast sieben Mio. Euro abgezweigt haben soll. Nun steht sie vor Gericht.

Die Verdächtige ist 51 Jahre alt, stammt aus Deutschland und soll in Salzburg ein Luxusleben geführt haben - auf Kosten ihres Arbeitgebers. Die heute angeklagte Ex-Buchhalterin soll im Laufe mehrerer Jahre mit hoher krimineller Energie zwischen 6,7 und 6,8 Millionen Euro abgezweigt haben. Die Anklage lautet auf Untreue und Betrug.

Geldvermehrung durch Zusatzziffern

Der Frau drohen nun bis zu zehn Jahre Haft. Ihre Vorgangsweise soll dabei laut Staatsanwaltschaft ebenso einfach wie dreist gewesen sein. Sollte sie eine von der Geschäftsführung abgezeichnete Barauszahlung von der Bank holen, dann habe sie vor den genehmigten Betrag einfach eine weitere Ziffer gesetzt, sagen Ermittler. Stand auf dem Beleg zum Beispiel 1.000 Euro, dann soll die Buchhalterin eine Drei davor gesetzt und somit 31.000 Euro abgehoben haben. Die Differenz zu den tausend Euro habe sie behalten, so die Staatsanwaltschaft. In einigen Monaten sollen so bis zu 80.000 Euro in der Tasche der Buchhalterin verschwunden sein.

Noch viele Fragen zu dieser Insolvenz?

Warum die Verluste beim Ideenwerk jahrelang nicht aufgefallen sind, das ist bisher nicht vollständig geklärt. Laut dem Firmengründer dürfte die Frau aber zwei Bücher geführt und so die Abflüsse verschleiert haben. Das Betrugsverfahren beim Landesgericht soll den ganzen Donnerstag dauern. Ein Urteil wird für den Abend erwartet.