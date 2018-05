Blitz legt Wetterdienststelle lahm

Am Dienstag hat der Blitz eines Gewitters in Salzburg-Nonntal die Telefonanlage der Salzburger Wetterdienststelle beschädigt. Er schlug in eine Lärche im Garten des Altbaues am Freisaalweg ein.

Es knallte kurz nach 15.00 Uhr, zu hören im ganzen Stadtteil. Es sei auch im Haus eine echte Schrecksekunden gewesen, sagt der Salzburger Meteorologe Michael Bucek: „Wäre jemand unter dieser Lärche gestanden, dann hätte Lebensgefahr bestanden. Bäume bieten einfach keinen Schutz vor Blitzschlägen. Das gilt generell.“

Telefonsysteme außer Betrieb

In der Wetterdienststelle wurde „nur“ die Telefonanlage beschädigt, so der Wissenschafter: „Sie wird gerade wieder hergerichtet. Unsere meteorologischen Messgeräte und Systeme haben glücklicherweise keinen Schaden genommen.“

Laut Bucek bleiben die Luftmassen über Salzburg bis Freitag eher labil. Mittwoch werde es kurze und kräfte Regenschauer geben, am Donnerstag größere Gewitter. Das kommende Wochenende bringe wieder stabileres Wetter, so der Salzburger Meteorologe.