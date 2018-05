„Flash“: Tourismusrekord auf dem Everest

Der Salzburger Bergführer Rupert Hauer hat Montag einen Weltrekord aufgestellt. Er brachte zahlende Kunden, die in Zeitnot sind, mit Sauerstoffflaschen besonders rasch auf den Mount Everest. Hauer stand bei dem „Flash“ zum zweiten Mal in fünf Tagen ganz oben.

Nur 21 Tage nach der Abreise von zu Hause in Europa oder Nordamerika auf dem Gipfel des welthöchsten Berges in Südasien zu stehen? Ohne vorher an Höhenkrankheit, Lungenödem, Gehirnschlag, Kälte oder Erschöpfung zu sterben? Das hat bisher weltweit noch niemand geschafft.

Furtenbach Adventures

Rundum-Betreuung für die Kunden

Montag ist das einer Gruppe reicher Leute gelungen, die sich eine solche Tour mit vielfältiger Spezialbetreuung durch Profis finanziell leisten können. Schlüsselfaktor ist dabei eine sehr ausgeprägte technische und logistische Hilfe, die mit klassischem, sportlich „fairem“ und medizinisch sehr gefährlichem Höhenbergsteigen wenig zu tun hat. Und natürlich ließen sich die 21 Tage ohne Sauerstoffflaschen ganz und gar nicht realisieren.

Geleitet wurde diese „Flash“-Expedition von dem staatlich geprüften Salzburger Bergführer und sehr erfahrenen Höhenbergsteiger Rupert Hauer aus Mauterndorf (Lungau). Er ist im Hauptberuf auch Alpinpolizist und privat im Himalaya immer ohne O2-Flaschen unterwegs. Hauer stand schon am 16. Mai - fünf Tage vor dem „Flash“-Erfolg - zum ersten Mal in seinem Leben auf dem 8.850 Meter hohen Mount Everest. Auch da hatte er wie seine Kunden die Maske getragen und eine erste Gruppe geführt. Diese ließ sich mit den in der Branche sonst üblichen zwei Monaten von zu Hause bis auf den Gipfel noch deutlich mehr Zeit. Bei der zweiten Gruppe waren es drei Wochen.

2013: Lebensretter „by fair means“

Hauer kehrte damit nach fünf Jahren auf diese Route auf der chinesischen Seite des Everest zurück. 2013 war der Salzburger hier als Alleingänger ohne künstliche Hilfsmittel fast bis zum Gipfel gekommen. Er verzichtete damals auf den grandiosen Erfolg, weil er einem Amerikaner das Leben rettete und ihn ins Tal brachte.

Lukas Furtenbach

Beide Gruppen auf dem Everest in diesen Tagen wurden von der Tiroler Firma „Furtenbach Adventures“ organisiert und logistisch betreut. Die zweite am Montag dürfte nun mit ihrem geringen Zeit-Budget in die Geschichte des kommerziellen Bergsteigens eingehen.

Courtney Reardon

„Flash“-Taktik für besonders Eilige

Sie verfolgte eine völlig neue und im geschäftlichen Sinn auch revolutionäre Taktik. Ziel solcher Leute mit viel Geld und großer Zeitnot ist neben dem Gipfelerfolg die radikale Verkürzung ihres Aufenthaltes beim Berg und auf dem Berg selbst. Deshalb spricht der Tiroler Expeditionsveranstalter „Furtenbach Adventures“ neuerdings auch von „Flash-Expedition“. Seit 15 Jahren hat ein Team unter der Leitung des Höhenbergsteigers, Firmengründers und Geschäftsführers Lukas Furtenbach diese Methodik entwickelt.

Spezialzelte schon für zu Hause

Gipfelkandidaten und Kunden schlafen für den „Everest-Flash“ schon wochen- bzw. monatelang vor Abreise nach Asien in speziellen „Hypoxie-Zelten“. Damit können Tage, Nächte und Wochen in Himalaya-Hochlagern bequem zu Hause simuliert werden. Sauerstoffgehalt und Druck der Atemluft lassen sich stufenweise immer weiter verringern. Parallel wird ganz normales Lauf- oder Radtraining absolviert. So steigt die Zahl der roten Blutkörperchen schon lange vor der geplanten Tour auf ein Niveau, das sonst nur beim Bau von Hochlagern und im oftmaligen Pendelverkehr zwischen Basislager und Hochregion entstehen würde. Teilnehmer von kommerziellen Expeditionen und solcher „Flash“-Expeditionen müssen sich um diese Lager-Logistik überhaupt nicht mehr kümmern. Das erledigen auf dem Berg dann die begleitenden Profis im Auftrag der Expeditionsveranstalter.

Furtenbach Adventures

„Mangelnde Zeit als Hauptproblem“

Es ist aus seiner Sicht eine Welt-Premiere. Lukas Furtenbach organisierte diese „Flash“-Expedition zum Everest von Beginn an selbst, war auch oben dabei. Alle Teilnehmer hätten unter der Führung von Lead Guide Rupert Hauer den Gipfel erreicht, so der Tiroler Manager: „Das ist einmalig und völlig neu. Damit war es auch möglich, nur sieben Tage nach Ankunft in Tibet bereits das Lager auf dem North Col auf 7.000 Metern zu erreichen – ohne gesundheitliche Probleme für die einzelnen Teilnehmer."

Mit diesem Erfolg würde seine Firma neue Türen aufstoßen, so Furtenbach: "Mangelnde Zeit ist das Hauptproblem vieler unserer Kunden. Wir haben nun bewiesen, dass wir diesen Faktor im Griff haben. Wir können nun weltweit den Mount Everest in nur 21 Tagen anbieten. Endlich ist uns diese Innovation gelungen - nach fast 40 Jahren Stillstand im kommerziellen Höhenbergsteigen.“

Kritiker: „Fairness mit Füßen getreten“

Kritiker sehen dagegen in der „Flash“-Höhentaktik einen weiteren Verfall der Sitten. Damit entferne sich die Szene immer noch weiter von den Wurzeln des Alpinismus, treibe den Ausverkauf voran und trete die sportliche Fairness auf den Achttausendern mit Füßen. Wer den Everest oder andere Riesen ohne Flaschensauerstoff und ohne die vielen Helferlein besteigen will, der könne durch den Geschäftsbetrieb im Himalaya zunehmend Platzangst bekommen, heißt es. Manche sprechen von Massentourismus der Reichen, geschäftlich Erfolgreichen und Schönen, der mittlerweile auch in extremen Seehöhen unterwegs sei. Andererseits sind auch die meisten kommerziell geführten Everest-Aspiranten keine Halbschuhtouristen, sondern sportlich gut bis hervorragend trainierte Laien.

Heiße Debatten über Sinn und Unsinn

Unternehmer wie Lukas Furtenbach halten den zum Teil scharfen Kritikern seit Jahren entgegen, dass abseits der gut begehbaren und gut abgesicherten Normalwege auf Achttausendern noch genügend „wilde“ Spielwiesen, wunderschöne Wände, Grate und vielerlei neue Routen und Klettereien auf die weltbesten Bergsteiger warten würden, und auf solche, die es werden wollen. Selbst auf dem Everest gebe es aus alpinistischer Sicht noch viele ungelöste Probleme und reizvolle Herausforderungen, wo man sich nicht in die Quere komme. Vieles von der Kritik am kommerziellen Bergsteigen sei reine Heuchelei. Noch heute würden seine Bergführer und Profis aus dem einheimischen Volk der Sherpas den Müll ins Tal tragen, den die sportlich fairen Helden der Pionierzeit und Prediger des sauberen Bergsteigens dort oben hinterlassen hätten, so Furtenbach.

Lukas Furtenbach

Hauers Erfolgsquote: 100 Prozent

Beobachter sagen, die Gipfelerfolge vom 16. und 21. Mai unter österreichischer Führung könnten nun noch mehr zahlende Kunden motivieren, bei „Furtenbach Adventures“ in Tirol einen Vertrag für den Everest zu unterschreiben. Besonders Manager, reiche Hobbysportler und Millionäre in Nordamerika würden als potenzielle Teilnehmer auf die Erfolgsquote von Veranstaltern schauen. Und diese beträgt bei beiden Gipfeltouren unter der Leitung des Salzburger Bergführers Rupert Hauer - im Dienst von Furtenbach - mittlerweile 100 Prozent. Ausnahmslos alle Kunden erreichten den höchsten Punkt der Erde.

Gerald Lehner, salzburg.ORF.at

