Raststätte: Unbekannter sticht Reifen auf

Bei der Raststation Walserberg soll ein Unbekannter Sonntagfrüh die Autoreifen eines Urlauberpaares aufgestochen haben. Während die beiden den Reifen gewechselt haben, soll der Täter eine Handtasche aus dem Auto gestohlen haben.

Gegen 03.00 Uhr Früh war das Urlauberpaar aus Serbien von München kommend in Richtung Salzburg unterwegs und legte eine Pause an der Raststätte am Walserberg ein. Als die beiden ihre Fahrt wieder aufgenommen hatten, fiel dem 70-jährigen Lenker auf, dass im hinteren Reifen überraschend wenig Luft war. Ein Unbekannter soll den Reifen während ihres Aufenthaltes in der Raststätte aufgestochen haben. Der Lenker blieb noch in der Nähe der Raststation am Pannenstreifen stehen und begann den Reifen zu wechseln.

Unbekannter flüchtet mit Tasche quer über Autobahn

Währenddessen soll ein Unbekannter unbeobachtet in ihr Auto gestiegen sein und die Handtasche der 57-jährigen Beifahrerin gestohlen haben. Das serbische Urlauberpaar bemerkte den Mann, als er von ihrem Auto weg lief und quer über die Autobahn flüchtete. Eine Schadenssumme ist nicht bekannt. Vom Täter fehlt bislang jede Spur.