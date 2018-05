Bullen feiern fünften Meistertitel mit Fans

Unmittelbar nach dem letzten Heimspiel der Saison feierten die Fußballer des FC Red Bull Salzburg mit ihren Fans den fünften Meistertitel in Serie. Die Bullen verbesserten damit auch den Punkterekord der Wiener Austria von 2012/2103.

Das 18. und letzte Heimspiel der Saison gegen den SV Mattersburg wurde zur Zitterpartie: Erst in der Nachspielzeit, in der 95. Minute, gelang Fredrik Gulbrandsen das Erlösungstor und die Salzburger konnten über eine ungeschlagene Saison jubeln. Sie verbesserten damit gleichzeitig auch den Punkterekord der Wiener Austria in der Saison 2012/2013.

Fünfter Meisterteller in Serie

Im Anschluss an das letzte Heimspiel erhielten die Bullen zum fünften Mal in Serie den Meisterteller. Der österreichische Fußballmeister ist auch der österreichische Feiermeister. Nach der Überreichung der Meisterschale im Stadion ging es für Fans und Spieler weiter zum Schloss Klessheim. Die Sportler fuhren im Autokorso durch die Menge, wurden bejubelt, gaben Autogramme, ließen Selfies von sich machen und am Balkon des Schloss Klessheim stemmte Bullen-Kapitän Alexander Walke schließlich den Meisterteller in die Höhe.

Meisterfeier mit Wehmut: Welche Spieler gehen?

Es war eine wahrlich meisterhafte Meisterfeier, bei der gelegentlich aber auch ein Hauch von Wehmut zu spüren war: Könnte doch der eine oder andere Meisterkicker Salzburg schon bald verlassen.

Die Verantwortlichen betonten beim Saisonabschluss jedenfalls, den Verein zusammenhalten zu wollen und kündigten an, neue Ziele zu formulierten. Für wen die Meisterfeier am Pfingstsonntag auch eine Abschiedsfeier war, werden die kommenden Wochen zeigen.