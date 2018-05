Loretto-Pfingsttreffen als Social-Media-Ereignis

Zu Pfingsten gehörte die Stadt Salzburg auch heuer wieder der Loretto-Jugend. Rund 10.000 gläubige junge Menschen feierten zum 19. Mal das Fest der Jugend. Dieses Jahr fielen sie mit ihrem professionellen Auftritt in den sozialen Medien auf.

Was als kleines Treffen der Loretto-Jugend begann, ist mittlerweile eine Großveranstaltung für junge Menschen aus der ganzen Welt geworden. Nicht zuletzt, weil das Fest der Jugend in den sozialen Medien gekonnt in Szene gesetzt wird.

Lorettos erreichen eine Million Menschen über TV und Radio

Der Dom wurde an diesem Wochenende zum professionellen Medienzentrum mit Livesendungen und einem Social-Media-Zentrum. Das Fest der Jugend wollte in die weite Welt hinaus getragen werden und das geht schließlich am schnellsten über Internet. „Wir erreichen eigentlich deutlich mehr Menschen über die sozialen Medien. Wir haben heuer das erste Mal ca. eine Million Zuschauer nur über Fernsehen und über Radiozuhörer. Hier sind die Nutzer von Facebook und Instagram noch nicht dabei“, sagte Bernadette Lang von der Loretto-Gemeinschaft Salzburg.

ORF

Glaube mit moderner Musik gefeiert

Die Lorettos inszenierten ihren Glauben modern mit rockiger Live-Musik und Gastrednern aus der Christlichen Jugendszene. „Ich mache sehr viel in den sozialen Medien, weil ich denke, dass die Menschen heute oft nicht mehr in die Kirche gehen, wenn sie Gott suchen, sondern sie googeln und dann möchte ich da sein, wo man Gott sucht, dass man Gott auch finden kann“, sagte Autor und Youtube-Star Andreas Boppart.

Der Auftritt in den sozialen Medien kam bei den jungen Lorettos gut an. Sie reisten aus rund 26 Ländern nach Salzburg an.

ORF

Erzbischof Lackner: „Ein Event des Heiligen Geistes“

Auch Salzburgs Erzbischof Franz Lackner mischte sich am Pfingstsonntag unter die Jugendlichen und feierte mit ihnen das Hochamt. „Es ist ein Event des Heiligen Geistes, man kann es nicht anders nennen, dass Pfingsten in Salzburg so viele junge Menschen anzieht. Man sieht, diese jungen Leute haben ein Sensorium für Gott. Im tiefsten Inneren ist es schon der Glaube, der sie anzieht aber ich glaube, es punktet auch, dass sie hier so feiern dürfen, wie sie wollen. Es ist natürlich ein Feiern der anderen Art, es wird zum Teil auch recht laut und so und sie machen es sehr gut“, sagte Erzbischof Lackner.