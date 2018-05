Zum vierten Mal ohne Führerschein erwischt

Einen unbelehrbaren Autofahrer hat die Polizei in Radstadt (Pongau) am Samstag zum vierten Mal innerhalb weniger Monate ohne Führerschein am Steuer erwischt. Der 27-Jährige verlor die Lenkberechtigung wegen Alkohols am Steuer.

Der Radstädter musste seinen Führerschein im vergangenen Herbst abgeben, seitdem hat er ihn nicht wiederbekommen. Das aber hinderte ihn in den vergangenen Monaten nicht, sich immer wieder ans Steuer zu setzen.

Amtsbekannter fällt Polizisten mit Auto auf

Samstagvormittag war der amtsbekannte 27-jähriger Forstarbeiter im Zentrum von Radstadt mit einem auffällig beklebten Firmenfahrzeug unterwegs, als er von der Polizei angehalten wurde. Denn der Mann ist für die Beamten kein Unbekannter: Mitte Jänner blieb er mit 1,8 Promille mit seinem Wagen im Straßengraben hängen - mehr dazu in: 1,8 Promille, kein Führerschein, Fahrerflucht (salzburg.ORF.at; 16.1.2018).

Wenige Tage zuvor beschädigte er zudem mit seinem Auto den Eingangsbereich eines Sportgeschäftes in Radstadt. Dabei besaß er bereits seit Oktober keinen Führerschein mehr. Bei einer Alkoholkontrolle in der Steiermark musste er seine Lenkberechtigung abgeben.

Bei der vierten Kontrolle war 27-Jähriger nüchtern

Samstagvormittag saß der Forstarbeiter zwar nüchtern am Steuer des Autos, allerdings wurde er trotzdem wegen Fahrens ohne Führerschein angezeigt.

