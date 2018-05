Kurzparken am Samstag: Keine Entscheidung

Der Verkehrsausschuss des Gemeinderats hat am Donnerstag nicht entschieden, ob in der Landeshauptstadt Kurzparkzonen an Samstagen zumindest teilweise abgeschafft werden. Die Freiheitlichen haben sich zu weiteren Beratungen zurückgezogen.

Die Ausweitung der Kurzparkzone ab 1. Juli nach Salzburg-Süd - entlang der Alpenstraße bis zur Hellbrunner Brücke - hat der Gemeinderat, wie berichtet, bereits vor drei Wochen beschlossen. Samstage wurden allerdings nicht geregelt und Autofahrer können hier am Wochenende ohne Parkuhr parken. Die Gemeinderatsfraktionen waren sich uneinig.

Bedenken von SPÖ und Bürgerliste

Geht es nach der ÖVP soll in sämtlichen gebührenfreien Kurzparkzonen der Stadt am Wochenende unbefristetes Parken erlaubt sein. Auch FPÖ und NEOS haben sich dafür ausgesprochen. Bedenken dagegen gibt es von der SPÖ und der Bürgerliste. Geht es nach der Bürgerliste soll nur in Salzburg-Süd an Samstagen eine Ausnahme von der Kurzparkzonenregelung gelten. Die SPÖ will auch diese Ausnahme nicht erlauben und Kurzparkzonen, wie gewohnt, an Samstagen im gesamten Stadtgebiet aufrecht erhalten.

Freiheitliche wollen weiter beraten

Kostenloses Parken an Wochenenden in den äußeren Stadtteilen wäre zum Nachteil der Anrainer, so die Argumentation. Vor allem an Samstagen würden viele Touristen und Einkaufsgäste künftig nicht länger kostenpflichtige Parkgaragen in der Innenstadt nutzen, sondern nur noch gratis in den Außenbezirken parken, so die Befürchtung. Die Freiheitlichen haben sich zu weiteren Beratungen zurückgezogen, eine Entscheidung über die Salzburger Kurzparkzonen wurde daher vertagt.

