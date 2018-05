Labor bestätigt: Wolf hat Schafe gerissen

Nachdem erste DNA-Untersuchungen noch kein Ergebnis brachten, steht am Donnerstag nach einer weiteren Analyse der Veterinärmedizin in Wien fest, dass ein Wolf Schafe und Ziegen in Pfarrwerfen und Tenneck (Pongau) gerissen hat.

Experten des Instituts für Wildtierkunde und Ökologie der Veterinärmedizinischen Universität in Wien haben dazu den letzten Schritt des vierstufigen Analyseverfahrens wiederholt, teilt der Sprecher des Landes, Franz Wieser, mit.

Mehrstufige DNA-Untersuchung wiederholt

„Eine DNA-Analyse durchläuft vier Arbeitsschritte. Der letzte davon wurde am Mittwoch und in der Nacht auf Donnerstag wiederholt und lieferte den Nachweis. Diese Vorgehensweise wählen wir, wenn der Verdacht eines Wolfsrisses nahe liegt, aber die erste Auswertung ohne Ergebnis verläuft“, sagt der österreichische Wolfsbeauftragte Georg Rauer.

Gerissene Weidetiere fielen Wolf zum Opfer

Die am Donnerstag bestätigten Vorfälle ereigneten sich am 29. April in Pfarrwerfen (ein toter Widder und ein verletztes Schaf) und am 1. Mai in Werfen-Tenneck, wo vier Lämmer gerissen und zwei Widder verletzt wurden. Experten des Landes Salzburg haben nun für Freitag, 9.30 Uhr, ein Pressegespräch zur aktuellen Situation zum Thema Wolf angekündigt.

