Ölmühle presst exklusive Öle

Salzburgs einzige Ölmühle in Anthering (Flachgau) presst seit kurzem nicht nur Speiseöle, sondern auch Spezialöle aus Traubenkernen, Hanfsamen oder Nüssen, die laut den Produzenten der Gesundheit nutzen.

Schwarzkümmelöl aus Samen aus ägyptischen Oasen oder Mariendistelöl aus Samen aus dem Waldviertel - alles in Bioqualität, werden in Anthering in Handarbeit mit wassergekühlten Spezialpressen hergestellt. Das garantiert, dass die Samen schonend verarbeitet werden und die Temperaturen 26 bis 37 Grad nicht übersteigen und Öle von höchster Güte erzeugt werden, sagt Ölmüller Thomas Josef Frauenlob.

Ungefilterte, schonend gepresste Spezialöle

Bei seiner Rohkostqualität bleiben sämtliche Stoffe, die die Pflanze zu ihrem eigenen Schutz gebildet hat, erhalten, so Frauenlob. Beim Abfüllen wird das Öl zudem nicht gefiltert, um auch sekundäre Pflanzenstoffe vollständig zu erhalten. „Schwarzkümmelöl ist in erster Linie ein therapeutisches Öl. Es ist ein Öl mit über 100 verschiedenen Wirkstoffen, die gut sind für die Balance des Immunsystems“, sagt Frauenlob. Für eine Ausbeute von 3,5 Liter Öl benötigt er 25 Kilogramm Samen. Das ergibt einen Preis von 18 Euro für 100 Milliliter Schwarzkümmelöl. Es ist aber bei weitem nicht das teuerste Öl, das hier produziert wird. Borretsch-Samenöl kostet 23 Euro pro 100 Milliliter-Fläschchen.

Zielgruppe: Kaufkräftige Gesundheitsbewusste

Die Rohstoffe zu gewinnen, ist besonders mühsam: „Es ist eine ausschließlich manuelle Ernte, wo die einzelnen Samen aus den Blüten gezupft werden müssen. Das ist heikel, weil die Pflanze - Gurkenkraut wie sie auch genannt wird - giftig ist. Nur der Samen und die Blüte sind für Menschen genießbar und gesund“, sagt Frauenlob. Abnehmer für die exklusiven Öle sind vor allem Feinschmecker und besonders ernährungsbewusste Konsumenten, die bereit sind, sich die kostbaren Öle zu leisten.